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Эстония сможет лишать паспортов натурализованных граждан, которые воюют против Украины

Новина українською →
Таллин, Среда 20 июля 2022 17:23
Эстония сможет лишать паспортов натурализованных граждан, которые воюют против Украины Фото: Эстония сможет лишать паспортов натурализованных граждан, воюющих против Украины (flickr)
Автор: Елизавета Драбкина

Парламент Эстонии принял поправки в законодательство, которые дают правительству право по собственному усмотрению лишать гражданства Эстонии лицо, получившее его путем натурализации (процесс предоставления иностранцу гражданства). Законопроект был принят 101-местной палатой 52 голосами против 17.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Baltic Times.

Так, человека могут лишить гражданства, если он поступил на государственную или военную службу или в военную организацию иностранной державы, если такая служба предполагает угрозу общественному порядку или национальной безопасности.

Например, согласно поправкам, людей, которые поедут воевать в Украину на стороне России, могут лишить эстонского гражданства. Кроме того, лицо, получившее гражданство Эстонии путем натурализации, также может быть лишено гражданства правительством, если оно было осуждено за преступления против человечества или преступления агрессии.

В то же время, согласно поправкам, правительство имеет право не лишать лицо эстонского гражданства, если служба этого лица в иностранном государстве не угрожает безопасности Эстонии, например, в ситуации, когда человек идет воевать на украинской стороне с целью защиты территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

При этом государство не рекомендует гражданам Эстонии идти воевать за любое иностранное государство, поскольку государство не может обеспечить защиту его граждан в зонах военного конфликта.

Как сообщалось ранее, Кайю Каллас переназначили премьер-министром Эстонии.

Кроме этого, Госдеп США одобрил продажу Эстонии шести ракетных систем HIMARS.

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