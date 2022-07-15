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Госдеп США одобрил продажу Эстонии шести установок HIMARS

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Вашингтон, Пятница 15 июля 2022 23:44
Госдеп США одобрил продажу Эстонии шести установок HIMARS Фото: США могут продать Эстонии пять установок HIMARS (facebook.com/cincafu)
Автор: Константин Широкун

Государственный департамент США одобрил продажу Эстонии ракетных систем HIMARS в рамках сделки на сумму 500 миллионов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В одобренный пакет войдут до шести пусковых установок M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), боеприпасы, вспомогательное оборудование, а также запасные части к ним.

Агентство Пентагона по сотрудничеству в области безопасности и обороны уведомило Конгресс о возможной продаже в пятницу наряду с двумя другими продажами военного оборудования за рубежом.

Государственный департамент также отдельно одобрил возможную продажу ракет класса "воздух-воздух" средней дальности и сопутствующего оборудования Норвегии в рамках сделки на сумму до 950 миллионов долларов и легких торпед MK 54 в Южную Корею на ориентировочную стоимость в 130 миллионов долларов.

Напомним, РБК-Украина писало, что еще в конце июня в Украину прибыли реактивные системы залпового огня HIMARS. Тем временем США пообещали Киеву передать новейшие ПВО и еще больше HIMARS.

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