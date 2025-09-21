UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Естонія скликає Радбез ООН через порушення повітряного простору Росією

Фото: Естонія звернулася до Радбезу ООН через агресію Росії (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Уперше за 34 роки членства в ООН Естонія ініціювала термінове засідання Радбезу після того, як російські літаки вторглися в її повітряний простір.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

У понеділок, 22 вересня, Рада Безпеки ООН проведе надзвичайне засідання після порушення Росією повітряного простору Естонії. Цей інцидент змусив Таллінн уперше за 34 роки членства в ООН звернутися з проханням про скликання Радбезу.

"Нахабним порушенням нашого повітряного простору Росія підриває принципи, які важливі для безпеки всіх членів ООН, і тому важливо, щоб постійний член Ради Безпеки ООН обговорив такі порушення в цьому ж органі", - підкреслив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна.

Він зазначив, що цей випадок є частиною ширшої стратегії Кремля, спрямованої на перевірку стійкості Європи та НАТО. Тсахкна також нагадав про недавні порушення Росією повітряного простору Польщі та Румунії.

"Усі ці випадки є частиною ширшої схеми, за допомогою якої Росія ескалює регіональну та глобальну напругу, і такі дії Росії вимагають міжнародної реакції", - наголосив глава МЗС Естонії.

За словами Тсахкни, дії Москви не узгоджуються зі статусом постійного члена Радбезу ООН і "були б неприйнятними для будь-якої іншої держави-члена організації".

Вторгнення російських МІГів в Естонію

Нагадаємо, вранці 19 вересня три винищувачі МіГ-31 ВКС РФ вилетіли без дозволу у повітряний простір Естонії.

Міністерство оборони Росії заявило, що нібито проліт їхніх МіГів відбувався "у суворій відповідності до Міжнародних правил використання повітряного простору" і начебто "не порушував кордонів інших держав".

Тим часом міністерство оборони Естонії оприлюднило мапу маршруту трьох російських МіГ-31, які 19 вересня майже 12 хвилин перебували у повітряному просторі Естонії.

Пізніше в Естонії запропонували закрити східний кордон після того, як російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір країни.

Проте міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро зазначив, що наразі не йдеться про обмеження сухопутного кордону, адже було зафіксоване авіаційне порушення. Для закриття кордону потрібна була б провокація на суходолі.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООНРосійська ФедераціяЕстонія