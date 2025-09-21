Естонія скликає Радбез ООН через порушення повітряного простору Росією

Уперше за 34 роки членства в ООН Естонія ініціювала термінове засідання Радбезу після того, як російські літаки вторглися в її повітряний простір.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.
У понеділок, 22 вересня, Рада Безпеки ООН проведе надзвичайне засідання після порушення Росією повітряного простору Естонії. Цей інцидент змусив Таллінн уперше за 34 роки членства в ООН звернутися з проханням про скликання Радбезу.
"Нахабним порушенням нашого повітряного простору Росія підриває принципи, які важливі для безпеки всіх членів ООН, і тому важливо, щоб постійний член Ради Безпеки ООН обговорив такі порушення в цьому ж органі", - підкреслив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна.
Він зазначив, що цей випадок є частиною ширшої стратегії Кремля, спрямованої на перевірку стійкості Європи та НАТО. Тсахкна також нагадав про недавні порушення Росією повітряного простору Польщі та Румунії.
"Усі ці випадки є частиною ширшої схеми, за допомогою якої Росія ескалює регіональну та глобальну напругу, і такі дії Росії вимагають міжнародної реакції", - наголосив глава МЗС Естонії.
За словами Тсахкни, дії Москви не узгоджуються зі статусом постійного члена Радбезу ООН і "були б неприйнятними для будь-якої іншої держави-члена організації".
Нагадаємо, вранці 19 вересня три винищувачі МіГ-31 ВКС РФ вилетіли без дозволу у повітряний простір Естонії.
Міністерство оборони Росії заявило, що нібито проліт їхніх МіГів відбувався "у суворій відповідності до Міжнародних правил використання повітряного простору" і начебто "не порушував кордонів інших держав".
Тим часом міністерство оборони Естонії оприлюднило мапу маршруту трьох російських МіГ-31, які 19 вересня майже 12 хвилин перебували у повітряному просторі Естонії.
Пізніше в Естонії запропонували закрити східний кордон після того, як російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір країни.
Проте міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро зазначив, що наразі не йдеться про обмеження сухопутного кордону, адже було зафіксоване авіаційне порушення. Для закриття кордону потрібна була б провокація на суходолі.