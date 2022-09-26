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Естонія радить громадянам не їхати в Росію без нагальної потреби

Фото: Естонія радить громадянам не їхати до Росії без нагальної потреби (flickr by)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Естонія просить громадян не їхати до Росії без нагальної потреби та уникати поїздок до районів, що межують з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

"У зв'язку з військовими діями Росії ми радимо не їздити до Росії без нагальної потреби і повністю уникати поїздок до районів, що межують з Україною", - йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ Естонії.

Відомство просить естонців, які тимчасово перебувають у РФ, зважити важливість свого перебування там і по можливості повернутися до Естонії. Їх також просять зареєструвати своє перебування на сайті МЗС.

"Власники подвійного громадянства - естонського та російського - повинні враховувати, що Російська Федерація розглядає їх у Росії як російських громадян, а можливості Естонії щодо надання консульської допомоги обмежені", - наголосили в міністерстві.

Нагадаємо, що після оголошення російським диктатором Володимиром Путіним в мобілізації в Росії спалахнули протести у різних регіонах. У різних містах країни затримали понад дві тисячі людей.

Сьогодні у Дагестані розпочалися нові протести проти мобілізації. Відомо про 20 затриманих.

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Російська ФедераціяЕстонія