Эстония советует гражданам не ехать в Россию без крайней необходимости

Эстония просит граждан не ехать в Россию без крайней необходимости и избегать поездок в районы, которые граничат с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR .

"В связи с военными действиями России мы советуем не ездить в Россию без крайней необходимости и полностью избегать поездок в районы, граничащие с Украиной", - говорится в сообщении Министерства иностранных дел Эстонии.

Ведомство просит эстонцев, которые временно находятся в РФ, взвесить важность своего пребывания там и по возможности вернуться в Эстонию. Их также просят зарегистрировать свое пребывание на сайте МИД.

"Обладатели двойного гражданства - эстонского и российского - должны учитывать, что Российская Федерация рассматривает их в России как российских граждан, а возможности Эстонии по оказанию консульской помощи ограничены", - подчеркнули в министерстве.