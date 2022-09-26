Эстония советует гражданам не ехать в Россию без крайней необходимости

Эстония просит граждан не ехать в Россию без крайней необходимости и избегать поездок в районы, которые граничат с Украиной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.
"В связи с военными действиями России мы советуем не ездить в Россию без крайней необходимости и полностью избегать поездок в районы, граничащие с Украиной", - говорится в сообщении Министерства иностранных дел Эстонии.
Ведомство просит эстонцев, которые временно находятся в РФ, взвесить важность своего пребывания там и по возможности вернуться в Эстонию. Их также просят зарегистрировать свое пребывание на сайте МИД.
"Обладатели двойного гражданства - эстонского и российского - должны учитывать, что Российская Федерация рассматривает их в России как российских граждан, а возможности Эстонии по оказанию консульской помощи ограничены", - подчеркнули в министерстве.
Напомним, что после оглашения российским диктатором Владимиром Путиным в мобилизации, в России вспыхнули протесты по разным регионам. В разных городах страны задержали более двух тысяч человек.
Сегодня в Дагестане начались новые протесты против мобилизации. Известно о 20 задержанных.
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