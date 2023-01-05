Естонія пропонує ще знизити цінову стелю для російської нафти

"Ми бачимо, що ця цінова стеля спрацювала, при цьому вона не спричинила жодної глобальної паливної кризи. Отже, з нашого боку буде розумним зробити крок і клопотати про те, щоб знизити цю цінову стелю в 60 доларів за барель, оскільки реальна ціна на російську нафту зараз нижча за цю цінову стелю", - зазначив Рейнсалу.

Видання нагадало, що країни ЄС домовилися про цінову стелю у грудні 2022 року. За словами Рейнсалу, на пропозицію Естонії та Польщі його регулярно переглядатимуть, причому вперше - у середині січня.

Крім того, за словами Рейнсалу, Естонія дотримується тієї позиції, що західні країни мають знайти правові способи використовувати заморожене російське майно, зокрема резерви російського центробанку, для підтримки України.

"Якщо поглянути на пропорції, то вони чітко показують, що допомога, надана всім західним світом за минулий рік, суттєво менша за ці заморожені активи. І тому використання російських коштів може суттєво змінити гру", - пояснив міністр.