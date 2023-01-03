Обсяги поставок сирої нафти з Росії наприкінці 2022 року впали до мінімуму, - Bloomberg
Російські поставки сирої нафти впали до найнижчого рівня за 2022-й протягом останніх чотирьох тижнів року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Як зазначає видання, санкції Заходу обмежують експорт РФ у відповідь на її вторгнення в Україну. Тож, середні вантажі за останні чотири тижня року впали на 600 тисяч барелів на день.
Загальні морські перевезення російської нафти знизилися на 117 тисяч барелів на день - до 2,615 млн барелів у середньому за чотири тижні. І такі показники виявилися найнижчими за рік.
"Постачання до Європи майже повністю припинилося. Вантажі, що прямують до Китаю, Індії і Туреччини, які стали рятувальним колом для російських поставок, переміщених з Європи, теж скоротилися", - підкреслює Bloomberg.
За словами експертів, надходження коштів до військової скарбниці Кремля скоротилися на тлі обʼєднання санкцій G7 та Євросоюзу, націлених на покарання РФ за вторгнення в Україну.
"Ймовірно, значну роль у порушенні потоків із чорноморських та тихоокеанських портів минулого місяця також відіграли шторми, але брак суден для перевезення вантажів на більші відстані, які потрібні після заборони ЄС на морський імпорт сирої нафти з Росії, також вплинув", - зауважують експерти видання.
Bloomberg відзначає, що ембарго ЄС призвело до значно триваліших рейсів для вантажів: наразі подорож займає в середньому 31 день із балтійських портів РФ до Індії порівняно з сімома днями з тих самих терміналів до Роттердаму.
"Це має додатковий тиск на без того скорочений флот суден, власники яких готові перевозити російські вантажі. Країна дедалі більше залежить від власних суден і так званого "тіньового флоту", що складається зазвичай зі старих суден, що належать невеликим, часто невідомим компаніям, котрі зʼявилися останніми місяцями", - пояснює видання.
РБК-Україна повідомляло, що ціни на нафту у вівторок, 3 січня, впали з найвищого рівня за місяць після того, як економічні дані з Китаю зіпсували настрої учасників ринку, а голова Міжнародного валютного фонду попередила про досить складний 2023 рік.
Нагадаємо, що Росія прагнула компенсувати у 2023 році зменшення обсягів переробки нафти внаслідок ембарго ЄС шляхом збільшення експорту сирої нафти.
Крім того, ми писали, що суттєві обмеження імпорту російської нафти до Євросоюзу болісно вдарили по нафтових доходах Росії. Постачання російської нафти морським транспортом обвалилися в перший повний тиждень дії санкцій G7 та ЄС, спрямованих проти доходів РФ від продажу нафти.
Нагадаємо, 5 грудня набуло чинності ембарго Європейського союзу на імпорт морської нафти з території Росії. Крім того, країни G7 та Австралія запровадили цінову стелю на рівні 60 доларів за барель для російської нафти. Однак обмеження поки не поширюється на паливо, яке постачається нафтопроводом "Дружба" в Угорщину, Словаччину та Чехію.
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