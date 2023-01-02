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Євросоюз на 90% скоротив поставки російської нафти, - посол

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Київ, Понеділок 02 січня 2023 10:54
Євросоюз на 90% скоротив поставки російської нафти, - посол Фото: глава Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Країни Європейського союзу минулого року на 90% скоротили постачання російської нафти. Це своєю чергою зменшило прибутки Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла ЄС в Україні Матті Маасікаса в інтерв'ю "Укрінформ".

Дипломат нагадав, що після повномасштабного вторгнення Росії на територію України Євросоюз запровадив дев'ять пакетів санкцій проти Москви. Таким чином ЄС зменшив залежність від російських енергоресурсів.

"Ми радикально зменшили енергетичну залежність від Росії, адже однією з головних санкцій ЄС стало припинення 90% поставок російської нафти до Європи до кінця 2022 року, а відтак і позбавлення Москви відповідних доходів", - сказав Маасікас.

Посол пояснив, що Росія може продавати свою нафту в інші країни та на інші ринки, але за зниженою вартістю.

"Доходи від таких продажів обмежені тим фактом, що Росія змушена робити це зі значною знижкою на кожен барель - російська нафта продається за ціною приблизно на 30 доларів нижчою, ніж у середньому у світі", - додав він.

Нагадаємо, 2 грудня країни ЄС погодили обмеження цін на російську нафту на рівні 60 доларів за барель.

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