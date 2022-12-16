Швейцарія слідом за ЄС встановила ліміт цін на російську нафту
Швейцарія приєдналася до санкцій Європейського Союзу проти Росії, встановивши ліміт цін на російську нафту на рівні 60 доларів за барель.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Федеральну раду Швейцарії.
"У відповідь на триваючу військову агресію Росії та дестабілізуючі дії в Україні 3 грудня ЄС погодився застосувати нові санкції, пов’язані з обмеженням цін на російську сиру нафту та нафтопродукти", - сказано у повідомленні.
Таким чином, Швейцарія також встановила граничну ціну на російську нафту у 60 доларів за барель.
Крім того, ще двоє осіб підпали під фінансові обмеження та обмеження на подорожі, а ще дві організації були поміщені під фінансові обмеження. Ці заходи стосуються іранських осіб та організацій, на які ЄС наклав санкції 14 листопада за їхню участь у розробці та постачанні дронів Росії.
Заходи набудуть чинності о 18:00 16 грудня.
Нагадаємо, 2 грудня країни Європейського Союзу змогли погодити обмеження цін на російську нафту на рівні 60 доларів за барель, що значним чином впливатиме на доходи РФ.
РБК-Україна також повідомляло, що ЄС офіційно погодив дев'ятий пакет санкцій проти Росії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.