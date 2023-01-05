Эстония предлагает еще снизить ценовой потолок для российской нефти

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил на пресс-конференции правительства в четверг, 5 января, что следует еще больше снизить действующую максимальную ставку цен на российскую нефть.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эстонское издание Postimees.
"Мы видим, что этот ценовой потолок сработал, при этом он не вызвал ни одного глобального топливного кризиса. Следовательно, с нашей стороны будет разумным сделать шаг и ходатайствовать о том, чтобы снизить этот ценовой потолок в 60 долларов за баррель, поскольку реальная цена на российскую нефть сейчас ниже этого ценового потолка", - отметил Рейнсалу.
Издание напомнило, что страны ЕС договорились о ценовом потолке в декабре 2022 года. По словам Рейнсалу, по предложению Эстонии и Польши его будут регулярно пересматривать, причем впервые - в середине января.
Кроме того, по словам Рейнсалу, Эстония придерживается той позиции, что западные страны должны найти правовые способы использовать замороженное российское имущество, в частности резервы российского центробанка, для поддержки Украины.
"Если взглянуть на пропорции, то они четко показывают, что помощь, оказанная всем западным миром за прошлый год, существенно меньше этих замороженных активов. И поэтому использование российских средств может существенно изменить игру", - пояснил министр.
Недавно РБК-Украина сообщало, что страны Европейского союза в прошлом году на 90% сократили поставки российской нефти. Это, в свою очередь, уменьшило доходы России, отметил посол ЕС в Украине Матти Маасикас.
Также мы писали, что, по данным Bloomberg, объем поставок сырой нефти из России в конце 2022 года упал до минимума.
Напомним, 2 декабря страны ЕС согласовали ограничение цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.
Кроме того, 5 декабря вступило в силу эмбарго Европейского союза по импорту морской нефти с территории России. Также страны G7 и Австралия ввели ценовой потолок на уровне 60 долларов за баррель для российской нефти. Однако ограничение пока не распространяется на топливо, поставляемое нефтепроводом "Дружба" в Венгрию, Словакию и Чехию.
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