Эстония предлагает еще снизить ценовой потолок для российской нефти

"Мы видим, что этот ценовой потолок сработал, при этом он не вызвал ни одного глобального топливного кризиса. Следовательно, с нашей стороны будет разумным сделать шаг и ходатайствовать о том, чтобы снизить этот ценовой потолок в 60 долларов за баррель, поскольку реальная цена на российскую нефть сейчас ниже этого ценового потолка", - отметил Рейнсалу.

Издание напомнило, что страны ЕС договорились о ценовом потолке в декабре 2022 года. По словам Рейнсалу, по предложению Эстонии и Польши его будут регулярно пересматривать, причем впервые - в середине января.

Кроме того, по словам Рейнсалу, Эстония придерживается той позиции, что западные страны должны найти правовые способы использовать замороженное российское имущество, в частности резервы российского центробанка, для поддержки Украины.

"Если взглянуть на пропорции, то они четко показывают, что помощь, оказанная всем западным миром за прошлый год, существенно меньше этих замороженных активов. И поэтому использование российских средств может существенно изменить игру", - пояснил министр.