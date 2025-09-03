ua en ru
Ср, 03 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вбивство Парубія Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Ще одна країна приєднається до ініціативи щодо купівлі американської зброї для України

Естонія, Середа 03 вересня 2025 16:22
UA EN RU
Ще одна країна приєднається до ініціативи щодо купівлі американської зброї для України Фото: президент Естонії Алар Каріс (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Президент Естонії Алар Каріс заявив, що Таллінн долучиться до ініціативи PURL із закупівлі американської зброї для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію Каріса з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Естонія офіційно долучається до ініціативи PURL із закупівлі американського озброєння для України.

"Сьогодні я хочу підкреслити, що Естонія повністю підтримує цю ініціативу, і ми з радістю будемо брати участь у цих зусиллях", - заявив Каріс.

Президент зазначив, що його країна й надалі буде підтримувати Україну. Лише цього року Таллінн витратив 0,3% ВВП на пряму військову допомогу Києву.

Каріс наголосив, що естонська оборонна промисловість активно розширює кооперацію з українськими підприємствами у військовій сфері.

Глава держави додав, що уряд Естонії готовий надати війська у "коаліцію рішучих" для забезпечення миру в Україні.

Водночас він підкреслив, що Таллінн і надалі підтримуватиме євроатлантичні прагнення України та її шлях до НАТО.

Ініціатива PURL

PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - це новий механізм військової допомоги Україні, запущений США та НАТО. Він дозволяє країнам-партнерам фінансувати закупівлю американського озброєння та техніки для України, що пришвидшує їх постачання.

До програми вже зокрема приєдналися Нідерланди, Німеччина та Канада, які зробили значні внески у фінансування закупівель озброєнь для ЗСУ.

"Коаліція рішучих"

Нагадаємо, 20 серпня прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що Таллінн готовий направити до України військовий миротворчий контингент у складі однієї роти в рамках "коаліції рішучих".

Раніше у Німеччині заявляли, що відкидають можливість розміщення свого військового контингенту в Україні. Там заявили, що Берлін вже розгорнув бригаду Бундесверу в Литві. Тому додаткове розміщення солдатів в Україні "стало б надмірним навантаженням для Німеччини".

Напередодні "коаліція рішучих" підтвердила готовність розгорнути сили стримування після припинення бойових дій, а також надати допомогу в забезпеченні безпеки повітряного і морського простору України та відновленні Збройних сил України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Естонія Війна в Україні
Новини
Зеленський прибув з візитом до Данії
Зеленський прибув з візитом до Данії
Аналітика
Путін посилить обстріли? Чи готова Україна до нових ударів по енергетиці
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Путін посилить обстріли? Чи готова Україна до нових ударів по енергетиці