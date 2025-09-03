Еще одна страна присоединится к инициативе по покупке американского оружия для Украины

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что Таллинн присоединится к инициативе PURL по закупке американского оружия для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Кариса с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Эстония официально присоединяется к инициативе PURL по закупке американского вооружения для Украины.

"Сегодня я хочу подчеркнуть, что Эстония полностью поддерживает эту инициативу, и мы с радостью будем участвовать в этих усилиях", - заявил Карис.

Президент отметил, что его страна и в дальнейшем будет поддерживать Украину. Только в этом году Таллинн потратил 0,3% ВВП на прямую военную помощь Киеву.

Карис отметил, что эстонская оборонная промышленность активно расширяет кооперацию с украинскими предприятиями в военной сфере.

Глава государства добавил, что правительство Эстонии готово предоставить войска в "коалицию решительных" для обеспечения мира в Украине.

В то же время он подчеркнул, что Таллинн и в дальнейшем будет поддерживать евроатлантические стремления Украины и ее путь в НАТО.