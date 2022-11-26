Естонія продовжить тренувати українських військових

Міністр оборони України Олексій Резніков провів переговори зі своїм естонським колегою Ханно Певкуром. Сторони обговорили тренування українських захисників в Естонії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Резнікова в Twitter.
"Провели змістовну телеконференцію з естонським колегою Ханно Певкуром під час відвідування ним наших бійців на тренувальній базі в Естонії. Скориставшись нагодою, я привітав наших воїнів, які незабаром закінчують курс та повертаються до зони бойових дій", - написав Резніков.
Міністр також зазначив, що тренувальні програми для бійців ЗСУ в Естонії продовжуватимуться.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Естонія планує відправити в Україну 27 міських автобусів та 13 електрогенераторів.
Також ми писали, що Естонія закликала Євросоюз змінити свою модель підтримки України та збільшити розмір допомоги країні вп'ятеро.
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