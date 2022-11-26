RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Эстония продолжит тренировать украинских военных

Иллюстративное фото: Эстония продолжит тренировать украинских военных (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Министр обороны Украины Алексей Резников провел переговоры со своим эстонским коллегой Ханно Певкуром. Стороны обсудили тренировки украинских защитников в Эстонии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Резникова в Twitter.

"Провели содержательную телеконференцию с эстонским коллегой Ханно Певкуром во время посещения им наших бойцов на тренировочной базе в Эстонии. Воспользовавшись случаем, я поздравил наших воинов, которые вскоре заканчивают курс и возвращаются в зону боевых действий", - написал Резников.

Министр также отметил, что тренировочные программы для бойцов ВСУ в Эстонии будут продолжаться.

Напомним, ранее стало известно, что Эстония планирует отправить в Украину 27 городских автобусов и 13 электрогенераторов.

Также мы писали, что Эстония призвала Евросоюз изменить свою модель поддержки Украины и увеличить размер помощи стране в пять раз.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныЭстонияАлексей РезниковВойна России против Украины