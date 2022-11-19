Естонія передасть Україні партію автобусів та генераторів: подробиці

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Естонії Урмаса Рейнсалу, яку приводить ERR.

За його словами, на додачу до військової та політичної підтримки Україні також необхідно надавати гуманітарну допомогу, щоб українське суспільство могло якнайкраще функціонувати, попри війну.

"МЗС Естонії спільно з талліннською владою також планує найближчим часом відправити в Україну два автомобілі швидкої допомоги", - йдеться у повідомленні.

Естонське відділення клубу Lions повідомило, що буде куплено 13 електрогенераторів, які відправлять в Україну найближчими днями. Голова клубу Алар Ряст зазначив, що допомога Україні має невпинно тривати, тому що українці борються за збереження всієї Європи.