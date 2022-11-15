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Естонія закликала збільшити допомогу Україні від ЄС уп'ятеро

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Київ, Вівторок 15 листопада 2022 16:09
Естонія закликала збільшити допомогу Україні від ЄС уп'ятеро Фото: Естонія закликала ЄС збільшити допомогу Україні (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Євросоюз має змінити свою модель підтримки України та збільшити розмір допомоги країні вп'ятеро.

Про це заявив глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

"Європейські країни мають застосувати інший підхід, іншу парадигму підтримки України. Нинішнього темпу замало", - заявив Рейнсалу.

"Погляньмо на ситуацію в перспективі: ВВП України становить один відсоток від ВВП Євросоюзу. По суті, вся ця боротьба зараз тримається в Україні. Більшість витрат на цю боротьбу. А Європа загалом підтримала їх приблизно п'ятою частиною відсотка свого ВВП. Ми ж змінимо ситуацію, якщо зможемо підняти підтримку на озброєння та фінансову допомогу до одного відсотка від нашого ЗПС. І це зовсім не драматична цифра", - голова МЗС Естонії.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро заявив, що уряд Естонії передасть Україні генератори.

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