Естонія продовжить тренувати українських військових

Міністр оборони України Олексій Резніков провів переговори зі своїм естонським колегою Ханно Певкуром. Сторони обговорили тренування українських захисників в Естонії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Резнікова в Twitter .

"Провели змістовну телеконференцію з естонським колегою Ханно Певкуром під час відвідування ним наших бійців на тренувальній базі в Естонії. Скориставшись нагодою, я привітав наших воїнів, які незабаром закінчують курс та повертаються до зони бойових дій", - написав Резніков.

Міністр також зазначив, що тренувальні програми для бійців ЗСУ в Естонії продовжуватимуться.