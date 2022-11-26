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Естонія продовжить тренувати українських військових

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Київ, Субота 26 листопада 2022 18:52
Естонія продовжить тренувати українських військових Ілюстративне фото: Естонія продовжить тренувати українських військових (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Міністр оборони України Олексій Резніков провів переговори зі своїм естонським колегою Ханно Певкуром. Сторони обговорили тренування українських захисників в Естонії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Резнікова в Twitter.

"Провели змістовну телеконференцію з естонським колегою Ханно Певкуром під час відвідування ним наших бійців на тренувальній базі в Естонії. Скориставшись нагодою, я привітав наших воїнів, які незабаром закінчують курс та повертаються до зони бойових дій", - написав Резніков.

Міністр також зазначив, що тренувальні програми для бійців ЗСУ в Естонії продовжуватимуться.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Естонія планує відправити в Україну 27 міських автобусів та 13 електрогенераторів.

Також ми писали, що Естонія закликала Євросоюз змінити свою модель підтримки України та збільшити розмір допомоги країні вп'ятеро.

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