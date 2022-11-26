Эстония продолжит тренировать украинских военных

Об этом сообщает РБК-Украин а со ссылкой на Резникова в Twitter .

"Провели содержательную телеконференцию с эстонским коллегой Ханно Певкуром во время посещения им наших бойцов на тренировочной базе в Эстонии. Воспользовавшись случаем, я поздравил наших воинов, которые вскоре заканчивают курс и возвращаются в зону боевых действий", - написал Резников.

Министр также отметил, что тренировочные программы для бойцов ВСУ в Эстонии будут продолжаться.