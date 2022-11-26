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Эстония продолжит тренировать украинских военных

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Киев, Суббота 26 ноября 2022 18:52
Эстония продолжит тренировать украинских военных Иллюстративное фото: Эстония продолжит тренировать украинских военных (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Министр обороны Украины Алексей Резников провел переговоры со своим эстонским коллегой Ханно Певкуром. Стороны обсудили тренировки украинских защитников в Эстонии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Резникова в Twitter.

"Провели содержательную телеконференцию с эстонским коллегой Ханно Певкуром во время посещения им наших бойцов на тренировочной базе в Эстонии. Воспользовавшись случаем, я поздравил наших воинов, которые вскоре заканчивают курс и возвращаются в зону боевых действий", - написал Резников.

Министр также отметил, что тренировочные программы для бойцов ВСУ в Эстонии будут продолжаться.

Напомним, ранее стало известно, что Эстония планирует отправить в Украину 27 городских автобусов и 13 электрогенераторов.

Также мы писали, что Эстония призвала Евросоюз изменить свою модель поддержки Украины и увеличить размер помощи стране в пять раз.

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