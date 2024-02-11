Естонія продовжить будувати лінію оборони на кордоні з РФ, попри "мирні" заяви Путіна

Нещодавно Такер Карлсон взяв інтерв'ю в Путіна, в якому російський диктатор заявив, що Росія нібито не має намірів нападати на країни НАТО.

Однак міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що країна не змінюватиме оборонних намірів через нібито "мирні" заяви Путіна.

"Ми не мінятимемо наші плани тільки тому, що Путін дав інтерв'ю одному журналісту. Невже ви вірите Володимиру Путіну після того, що він говорив і як поводився всі ці роки?" - сказав Певкур.

Він нагадав, що за кілька днів до повномасштабного вторгнення в Україну Росія також категорично заперечувала можливість нападу.

"Ми просто підвищуємо нашу готовність. І це мають робити всі. Не лише тут, в Естонії, а й у всіх інших країнах", - сказав міністр.

Закриття кордону із РФ

Нещодавно прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявляла, що уряд поки що не бачить вагомих аргументів для закриття кордону з Росією, але готовий до таких заходів у разі потреби.

При цьому глава МЗС Естонії Маргус Цахкна припустився можливості закриття кордону з Росією, хоча раніше цей захід називали передчасним. А вже 4 грудня закриття кордону із РФ допустив і голова МВС Естонії.

Крім цього, Естонія розглядає можливість замінувати кордон з Росією. Зокрема, встановити протипіхотні та протитанкові міни.

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