Эстония продолжит строить линию обороны на границе с РФ, несмотря на "мирные" заявления Путина

Недавно Такер Карлсон взял интервью у Путина, в котором российский диктатор заявил, что Россия якобы не намерена нападать на страны НАТО.

Однако министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что страна не будет менять оборонных намерений из-за якобы "мирных" заявлений Путина.

"Мы не будем менять наши планы только потому, что Путин дал интервью одному журналисту. Неужели вы верите Владимиру Путину после того, что он говорил и как вел себя все эти годы?" - сказал Певкур.

Он напомнил, что за несколько дней до полномасштабного вторжения в Украину Россия также категорически отрицала возможность нападения.

"Мы просто повышаем нашу готовность. И это должны делать все. Не только здесь, в Эстонии, но и во всех других странах", - сказал министр.

Закрытие границы с РФ

Недавно премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявляла, что правительство пока не видит весомых аргументов для закрытия границы с Россией, но готово к таким мерам в случае необходимости.

При этом глава МИД Эстонии Маргус Цахкна допустил возможность закрытия границы с Россией, хотя раньше это мероприятие называли преждевременным. А уже 4 декабря закрытие границы с РФ допустил и глава МВД Эстонии.

Кроме того, Эстония рассматривает возможность заменить границу с Россией. В частности, установить противопехотные и противотанковые мины.

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