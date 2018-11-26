Эстония призывает к немедленному освобождению кораблей ВМС Украины

Фото: Свен Миксер (kmu.gov.ua)

Глава МИД Эстонии заявил, что действия РФ являются грубым нарушением международного права и агрессией против Украины

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер заявил, что Эстония осуждает агрессию РФ в Азовском море и Керченском проливе и призывает немедленно освободить корабли ВМС (Военно морских сил) Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Эстонии.

Он призвал российскую сторону прекратить атаку, освободить корабли и позволить им вернуться в порты Украины.

"Эстония осуждает атаку России против кораблей Военно-морских сил Украины в Керченском проливе и призывает российскую сторону прекратить атаку, освободить корабли и позволить им беспрепятственно вернуться в порты Украины", - заявил Миксер.

Также он добавил, что они имеют дело с умышленной эскалацией напряженности со стороны РФ, грубым нарушением международного права и агрессией против суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, в МИД Латвии заявили, что действия РФ в Азовском море должны быть осуждены международным сообществом. Глава МИД Латвии сообщил, что следит за ситуацией в Азовском море и считает акты агрессии РФ в Керченском проливе нарушением международного права.