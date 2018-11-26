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Действия РФ в Азовском море должны быть осуждены международным сообществом, - МИД Латвии

Новости » Политика    26.11.2018 - 04:41
Действия РФ в Азовском море должны быть осуждены международным сообществом, - МИД Латвии
Фото: Эдгар Рінкевич (flickr.com latvianmfa)

В МИД Латвии заявили, что действия РФ являются нарушением международного права

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич обратился к РФ с призывом предпринять шаги для деэскалации ситуации в Азовском море. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Рінкевича в Twitter.

Глава МИД Латвии сообщил, что следит за ситуацией в Азовском море и считает акты агрессии РФ в Керченском проливе нарушением международного права.

"Внимательно наблюдаю за тревожными новостями в Азовском море. Блокада морского судоходства в Керченском проливе со стороны России и нападение на ВМФ Украины - явные нарушения международного права и должны быть осуждены международным сообществом", - заявил Ринкевич.

Также он добавил, что власть РФ должна сделать необходимые шаги для деэскалации конфликта.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Бундестаге осудили атаку России в Азовском море. Россия не желает решать конфликт за столом переговоров, заявил глава дипломатического комитета Бундестага.

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