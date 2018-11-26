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Естонія закликає до негайного звільнення кораблів ВМС України

Новини » Політика    26.11.2018 - 07:45
Естонія закликає до негайного звільнення кораблів ВМС України
Фото: Свен Міксер (kmu.gov.ua)

Очільник МЗС Естонії заявив, що дії РФ є грубим порушенням міжнародного права та агресією проти України

Міністр закордонних справ Естонії Свен Міксер заявив, що Естонія засуджує агресію РФ в Азовському морі і Керченській протоці й закликає негайно звільнити кораблі ВМС (Військово морських сил) України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Естонії

Він закликав російську сторону припинити атаку, звільнити кораблі й дозволити їм повернутись в порти України.

"Естонія засуджує атаку Росії проти кораблів Військово-морських сил України в Керченській протоці і закликає російську сторону припинити атаку, звільнити кораблі і дозволити їм безперешкодно повернутися в порти України", - заявив Міксер.

Також він додав, що вони мають справу з навмисною ескалацією напруженості з боку РФ, грубим порушенням міжнародного права та агресією проти суверенітету й територіальної цілосності України.

Нагадаємо, у МЗС Латвії заявили, що дії РФ в Азовському морі мають бути засуджені міжнародною спільнотою. Очільник МЗС Латвії повідомив, що слідкує за ситуацією в Азовському морі й вважає акти агресії РФ в Керченській протоці порушенням міжнародного права.

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