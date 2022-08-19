Эстония предлагает ввести восьмой пакет санкций против России

Пресс-служба Министерства иностранных дел Эстонии сообщила, что, по мнению страны, восьмой пакет ограничений должен включать расширенные санкции против РФ в экономическом, энергетическом и торговом секторах. Кроме того, Эстония хочет добавить ограничения для дополнительных физических лиц и организации.

Страна также хотела бы, что санкции значительно распространились и на поездки россиян в Европу.

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу сообщил, что Таллинн будет добиваться политического консенсуса во всем шенгенском визовом пространстве, чтобы ввести дополнительные ограничения против российских граждан.

"Как министр иностранных дел, я призываю правительства других европейских стран ввести дополнительные внутренние санкции, чтобы остановить поездки граждан государства-агрессора России в Европу, и совместно работать над закрытием шенгенской визовой зоны для российских граждан", - сказал он.