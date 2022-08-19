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Естонія пропонує ввести восьмий пакет санкцій проти Росії

Фото: Урмас Рейнсалу, глава МЗС Естонії (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Естонія має намір зробити офіційну пропозицію Європейської комісії про введення восьмого пакету санкцій проти РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

Прес-служба Міністерства закордонних справ Естонії повідомила, що, на думку країни, восьмий пакет обмежень повинен включати розширені санкції проти РФ в економічному, енергетичному і торговому секторах. Крім того, Естонія хоче додати обмеження для додаткових фізичних осіб та організації.

Країна також хотіла б, щоб санкції значно поширилися і на поїздки росіян до Європи.

Міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу повідомив, що Таллінн буде домагатися політичного консенсусу у всьому шенгенському візовому просторі, щоб ввести додаткові обмеження проти російських громадян.

"Як міністр закордонних справ, я закликаю уряди інших європейських країн ввести додаткові внутрішні санкції, щоб зупинити поїздки громадян держави-агресора Росії в Європу, і спільно працювати над закриттям Шенгенської візової зони для російських громадян", - сказав він.

Нагадаємо, Естонія вирішила заборонити в'їзд в країну росіянам з чинними шенгенськими візами, виданими Естонією.

Крім того, влада країни планує заборонити в'їзд для громадян РФ з шенгенськими візами, які видали інші країни ЄС.

У Євросоюзі не прийшли до єдиної думки щодо обмежень видачі туристичних віз росіянам.

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