Естонія пропонує ввести восьмий пакет санкцій проти Росії

Прес-служба Міністерства закордонних справ Естонії повідомила, що, на думку країни, восьмий пакет обмежень повинен включати розширені санкції проти РФ в економічному, енергетичному і торговому секторах. Крім того, Естонія хоче додати обмеження для додаткових фізичних осіб та організації.

Країна також хотіла б, щоб санкції значно поширилися і на поїздки росіян до Європи.

Міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу повідомив, що Таллінн буде домагатися політичного консенсусу у всьому шенгенському візовому просторі, щоб ввести додаткові обмеження проти російських громадян.

"Як міністр закордонних справ, я закликаю уряди інших європейських країн ввести додаткові внутрішні санкції, щоб зупинити поїздки громадян держави-агресора Росії в Європу, і спільно працювати над закриттям Шенгенської візової зони для російських громадян", - сказав він.