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Эстония полностью закрывает границу с Россией из-за угрозы диверсий, - МИД Эстонии

18:30 15.11.2026 Вс
2 мин
aimg Сергей Козачук
Эстония полностью закрывает границу с Россией из-за угрозы диверсий, - МИД Эстонии Фото: министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна (Getty Images)
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Эстония закроет все пункты пропуска на границе с Россией с 1 декабря из-за враждебных действий и диверсионных планов российской военной разведки ГРУ.

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его официальную страницу в соцсети X.

Эстонские власти приняли такое решение после получения четких доказательств того, что российское ГРУ приказало совершить диверсионное нападение на предприятие эстонской оборонной промышленности.

В МИД подчеркнули, что враждебные действия, попытки запугать, дестабилизировать или взорвать безопасность страны не останутся без ответа, а Россия должна осознавать последствия.

Закрытие пограничных пунктов поможет существенно снизить возможности России проводить враждебную деятельность внутри Эстонии.

Кроме того, этот шаг усилит усилия государства по предотвращению обхода международных санкций.

Глава эстонского внешнеполитического ведомства уже проинформировал о принятом решении своих коллег из Финляндии, Латвии и Литвы.

Напомним, что Эстония уже не в первый раз сталкивается с подрывной деятельностью российских спецслужб на своей территории.

В частности, в августе 2026 года в Таллинне вспыхнул масштабный пожар на заводе Milrem Robotics, производящий наземные роботизированные комплексы TheMIS, в том числе для нужд Украины.

Эстонские власти расценили этот инцидент как поджог, организованный по заказу спецслужб РФ.

В то же время Таллинн сохраняет жесткую и бескомпромиссную позицию по отношению к Москве на международной арене.

В конце октября премьер-министр Эстонии Кристен Михал, комментируя призывы Пентагона относительно России, подчеркнул, что заискивание российскому диктатору Владимиру Путину принесет лишь унижение, а страны Балтии четко осознают реальную угрозу со стороны Кремля.

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