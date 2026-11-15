Эстония полностью закрывает границу с Россией из-за угрозы диверсий, - МИД Эстонии

Эстония закроет все пункты пропуска на границе с Россией с 1 декабря из-за враждебных действий и диверсионных планов российской военной разведки ГРУ.

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его официальную страницу в соцсети X.

Эстонские власти приняли такое решение после получения четких доказательств того, что российское ГРУ приказало совершить диверсионное нападение на предприятие эстонской оборонной промышленности.

В МИД подчеркнули, что враждебные действия, попытки запугать, дестабилизировать или взорвать безопасность страны не останутся без ответа, а Россия должна осознавать последствия.

Закрытие пограничных пунктов поможет существенно снизить возможности России проводить враждебную деятельность внутри Эстонии.

Кроме того, этот шаг усилит усилия государства по предотвращению обхода международных санкций.

Глава эстонского внешнеполитического ведомства уже проинформировал о принятом решении своих коллег из Финляндии, Латвии и Литвы.