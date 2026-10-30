"Я не стримуватимуся": прєм'єр Естонії відповів на заклик Пентагону щодо Росії

Естонія заявила, що підлещування російському диктатору Володимиру Путіну принесе лише приниження. Країни Балтії чітко розуміють загрозу з боку РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Естонії Крістена Міхала, передає Delfi.

Риторика щодо РФ

Агентство Reuters повідомило сьогодні, що офіційні особи Пентагона нібито звернулися до країн Балтії, включно з Естонією, з проханням пом'якшити свою риторику щодо Росії.

Міхал зазначив, що подібний шлях не принесе свободи. А країни Балтії завжди розуміли, що Росія становить загрозу.

"Вдома ми чуємо, як політики скаржаться перед виборами на нашу скромність, а в новинах чуємо, що наші союзники з найбільшої країни просять нас стриматися – ось де ми зараз", - сказав Міхал.

Естонія не отримувала прохання Пентагону

Проте прем'єр зазначив, що не отримував такого заклику щодо риторики стосовно Росіъ безпосередньо від США.

За його словами, востаннє він зустрічався з президентом США Дональдом Трампом в Анкарі влітку, і там ця тема не піднімалася.

"Я не стримуватимуся: Путін - диктатор, який вбиває жінок і дітей. І він робитиме це доти, доки буде змушений змінити свій курс", - додав Міхал.

НАТО стримує РФ

Він зауважив, що НАТО зробило дуже багато для стримування Росії за останні роки.

"Путін дедалі менш успішний на полі бою, його власні міста та порти горять, і це змушує його поводитися як терорист, - каже Міхал. Водночас він визнав, що майбутня зима буде важкою для України.

Міхал також зазначив, що Естонія робить майже 7% внеску до НАТО, а також має широку національну оборону. Таким чином країна захищає східний фланг і допомагає забезпечити безпеку решти світу.

До слова, речник міністерства оборони Естонії заявив, що історія Reuters базується на анонімних джерелах, і міністерство не коментуватиме її.