"Я завжди відкритий. Двері завжди відчинені для союзників", - сказав Певкур у відповідь на питання журналістів про те, чи готова його країна розміщувати у себе британські винищувачі F-35A.

Його коментарі прозвучали на тлі порушення російськими винищувачами повітряного простору Естонії у п’ятницю, 19 вересня.

Журналісти прогнозують, що Росія, ймовірно, відреагує з люттю на будь-які плани щодо переміщення ядерної зброї поблизу своїх кордонів.

Британські винищувачі F-35 вже давно на ротаційній основі розміщені на авіабазі Амарі в Естонії в межах місії НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії, яка також охоплює Латвію та Литву. А нові літаки шостого покоління очікуються до кінця десятиліття.

Джерело, пов'язане з британськими військовими, заявило, що "нема потреби мати стратегічний потенціал передового базування на тактичній позиції в Естонії".

Винищувачі F-35A, за його словами, будуть "діяти не стільки як засіб стримування, скільки як засіб розпалювання конфлікту", до того ж вони будуть схильні до "високого ризику в разі першого удару Росії".

