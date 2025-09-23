UA

Естонія після втручання дронів РФ заявила про готовність розмістити ядерну зброю Британії

Фото: глава Міноборони Естонії Ханно Певкур (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Естонія готова в майбутньому розмістити на своїй території британські винищувачі F-35A, здатні нести ядерні бомби.

Про це повідомив міністр оборони країни Ханно Певкур, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

"Я завжди відкритий. Двері завжди відчинені для союзників", - сказав Певкур у відповідь на питання журналістів про  те, чи готова його країна розміщувати у себе британські винищувачі F-35A.

Його коментарі прозвучали на тлі порушення російськими винищувачами повітряного простору Естонії у п’ятницю, 19 вересня.

Журналісти прогнозують, що Росія, ймовірно, відреагує з люттю на будь-які плани щодо переміщення ядерної зброї поблизу своїх кордонів.

Британські винищувачі F-35 вже давно на ротаційній основі розміщені на авіабазі Амарі в Естонії в межах місії НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії, яка також охоплює Латвію та Литву. А нові літаки шостого покоління очікуються до кінця десятиліття.

Джерело, пов'язане з британськими військовими, заявило, що "нема потреби мати стратегічний потенціал передового базування на тактичній позиції в Естонії".

Винищувачі F-35A, за його словами, будуть "діяти не стільки як засіб стримування, скільки як засіб розпалювання конфлікту", до того ж вони будуть схильні до "високого ризику в разі першого удару Росії".
 

Російські літаки в Естонії

Як відомо, 19 вересня російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії поблизу Таллінна. Загалом вони були в небі країни близько 12 хвилин.

МЗС Естонії викликало тимчасового повіреного у справах РФ, щоб висловити протест.

Згодом естонський уряд вирішив запросити проведення консультацій із союзниками з НАТО за статтею 4 - востаннє до цього вдавалися після дронової атаки РФ на Польщу 10 вересня.

Однак Москва цинічно заперечила вторгнення своїх винищувачів в небо Естонії.

