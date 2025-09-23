RU

Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Эстония после дронов РФ заявила о готовности разместить британское ядерное оружие

Фото: глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Эстония готова в будущем разместить на своей территории британские истребители F-35A, способные нести ядерные бомбы.

Об этом сообщил министр обороны страны Ханно Певкур, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

"Я всегда открыт. Двери всегда открыты для союзников", - сказал Певкур в ответ на вопрос журналистов о том, готова ли его Эстония размещать у себя британские истребители F-35A.

Его комментарии прозвучали на фоне нарушения российскими истребителями воздушного пространства Эстонии в пятницу, 19 сентября.

Журналисты прогнозируют, что Россия, вероятно, отреагирует с яростью на любые планы по перемещению ядерного оружия вблизи своих границ.

Британские истребители F-35 уже давно на ротационной основе размещены на авиабазе Амари в Эстонии в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии, которая также охватывает Латвию и Литву. А новые самолеты шестого поколения ожидаются до конца десятилетия.

Источник, связанный с британскими военными, заявил, что "нет необходимости иметь стратегический потенциал передового базирования на тактической позиции в Эстонии".

Истребители F-35A, по его словам, будут "действовать не столько как средство сдерживания, сколько как средство разжигания конфликта", к тому же они будут подвержены "высокому риску в случае первого удара России".

Российские самолеты в Эстонии

Как известно, 19 сентября российские истребители МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии вблизи Таллинна. В целом они были в небе страны около 12 минут.

МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах РФ, чтобы выразить протест.

Впоследствии эстонское правительство решило запросить проведение консультаций с союзниками по НАТО по статье 4 - последний раз к этому прибегали после дроновой атаки РФ на Польшу 10 сентября.

Однако Москва цинично отрицала вторжение своих истребителей в небо Эстонии.

