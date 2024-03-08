Естонія підпише угоду про гарантії безпеки з Україною, - глава МЗС

"Ми збираємось підписати двосторонню угоду між Естонією та Україною для довгострокових зобов’язань", - сказав Цахкна.

Міністр також нагадав, що Естонія вклала 1,4% ВВП у військову підтримку України, і продовжить це робити. Зокрема вже наступного тижня країна має схвалити новий пакет військової допомоги для Києва.

"Коли ми підпишемо двосторонню угоду між Естонією та Україною, ми обіцяємо й зобов’язуємось виділяти 0,25% ВВП на рік на військову підтримку", - зазначив він.

Окрім того, Цахкна закликав інші західні країни укласти таке ж зобов’язання, яке дозволить Україні розраховувати на 120 мільярдів євро військової підтримки на рік.

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, на Вільнюському саміті НАТО країни G7 підписали декларацію про гарантії безпеки для України, до якої згодом приєдналися ще низка країн.

У договорі йдеться не лише про військову допомогу, а й про фінансову та економічну підтримку, а також про відновлення України. Крім того, угоди передбачають гарантію допомоги Києву в разі повторної агресії РФ.

Серед країн, які підписали з Україною угоду про гарантії безпеки: