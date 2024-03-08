Эстония подпишет соглашение о гарантиях безопасности с Украиной, - глава МИД

"Мы собираемся подписать двустороннее соглашение между Эстонией и Украиной для долгосрочных обязательств", - сказал Цахкна.

Министр также напомнил, что Эстония вложила 1,4% ВВП в военную поддержку Украины и продолжит это делать. В частности, уже на следующей неделе страна должна одобрить новый пакет военной помощи для Киева.

"Когда мы подпишем двустороннее соглашение между Эстонией и Украиной, мы обещаем и обязуемся выделять 0,25% ВВП в год на военную поддержку", – отметил он.

Кроме того, Цахкна призвал другие западные страны заключить такое же обязательство, которое позволит Украине рассчитывать на 120 миллиардов евро военной поддержки в год.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, на Вильнюсском саммите НАТО страны G7 подписали декларацию о гарантиях безопасности для Украины, к которой впоследствии присоединились еще ряд стран.

В договоре говорится не только о военной помощи, но и о финансовой и экономической поддержке, а также о восстановлении Украины. Кроме того, соглашения предусматривают гарантию помощи Киеву в случае повторной агрессии РФ.

Среди стран, которые подписали с Украиной соглашение о гарантиях безопасности: