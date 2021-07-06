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Эстония отправляет патрульных в Литву для усиления контроля на границе с Беларусью

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Эстония, Вторник 06 июля 2021 18:16
Эстония отправляет патрульных в Литву для усиления контроля на границе с Беларусью Фото: Эстония отправляет патрульных в Литву для усиления контроля на границе с Беларусью (facebook.com/GpkGovBY)
Автор: РБК-Украина

В среду, 7 июля, Эстонская служба полиции и пограничной охраны (PPA) направит в Литву полицейское подразделение ESTPOL5. Они помогут остановить возросшие потоки нелегальных мигрантов на литовско-белорусской границе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Заместитель генерального директора PPA по охране границы Эгерт Белитешев заявил, что поскольку риск нелегальной миграции на литовско-белорусской границе в ближайшее время останется высоким, Служба полиции и охраны границ направит группу ESTPOL5 для оказания помощи Литве, при условии одобрения министром внутренних дел.

Команда из десяти человек отправится из Эстонии в Литву уже завтра. PPA направит своих сотрудников в Литву на один месяц.

Напомним, 2 июля правительство Литвы объявило чрезвычайное положение в связи с наплывом нелегальных мигрантов с территории Беларуси.

Затем Александр Лукашенко заявил, что Беларусь больше не будет держать у себя нелегалов. Он отметил, что у страны нет на их содержание денег из-за введенных санкций.

Кроме того, в связи с ростом потока нелегалов, сотрудники Frontex начали охранять границу Литвы с Беларусью.

Добавим, что Финляндия также направит дополнительную помощь в Литву и Латвия для усиления контроля на границе с Беларусью.

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