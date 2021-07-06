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Естонія відправляє патрульних до Литви для посилення контролю на кордоні з Білоруссю

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Естонія, Вівторок 06 липня 2021 18:16
Естонія відправляє патрульних до Литви для посилення контролю на кордоні з Білоруссю Фото: Естонія відправляє патрульних до Литви для посилення контролю на кордоні з Білоруссю (facebook.com/GpkGovBY)
Автор: РБК-Україна

У середу, 7 липня, Естонська служба поліції і прикордонної охорони (PPA) направить до Литви поліцейський підрозділ ESTPOL5. Вони допоможуть зупинити збільшені потоки нелегальних мігрантів на литовсько-білоруському кордоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

Заступник генерального директора PPA з охорони кордону Егерт Белітешев заявив, що оскільки ризик нелегальної міграції на литовсько-білоруському кордоні найближчим часом залишиться високим, Служба поліції та охорони кордонів направить групу ESTPOL5 для надання допомоги Литві, за умови схвалення міністром внутрішніх справ.

Команда з десяти осіб відправиться з Естонії в Литву вже завтра. PPA направить своїх співробітників до Литви на один місяць.

Нагадаємо, 2 липня уряд Литви оголосив надзвичайний стан у зв'язку з напливом нелегальних мігрантів з території Білорусі.

Потім Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь більше не триматиме у себе нелегалів. Він зазначив, що у країни немає на їх утримання грошей через введені санкції.

Крім того, у зв'язку із зростанням потоку нелегалів, співробітники Frontex почали охороняти кордон Литви з Білоруссю.

Додамо, що Фінляндія також направить додаткову допомогу в Литву і Латвія для посилення контролю на кордоні з Білоруссю.

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Эстония Білорусь нелегалы
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