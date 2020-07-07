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Эстония отправила Украине несколько тысяч пистолетов

Новости » Политика     Вторник 07 июля 2020 обновлено 15:41
Эстония отправила Украине несколько тысяч пистолетов
Фото: пистолет "Макарова" (flickr)
Автор: Роман Калиниченко

Оружие должно помочь Украине в борьбе с российским агрессором

Министерство обороны Эстонии отправило в Украину 2 400 пистолетов "Макаров". Оружие предназначено для усиления обороноспособности Украины во время российской агрессии.

Об этом сообщили в эстонском военном ведомстве.

Министр обороны Эстонии Юри Луйк отметил, что суверенитет и территориальная целостность Украины должны быть восстановлены.

"Продолжающаяся агрессия России в Крыму и на востоке Украины неприемлема и оказывает более широкое влияние на безопасность всей Европы. Этой поставкой мы поддерживаем нашего союзника, который находится на войне уже шестой год", - сказал Луйк.

По словам начальника вооруженных сил обороны страны Ристо Партеля, эстонская армия уже не использует пистолеты "Макарова" из-за перехода на стандартный калибр стрелкового оружия стран НАТО.

Все транспортные расходы в размере 7 тысяч евро взяла на себя Эстония.

Напомним, в конце июня США передали Украине первую партию ракет к противотанковым ракетным комплексам Javelin.

По словам главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, расчеты Javelin отправят на Донбасс.

США также пообещали выделить Украине 125 млн долларов на закупку летального оружия.

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