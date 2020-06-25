США выделят Украине 125 млн долларов на закупку летального оружия, - сенатор

Фото: Сенат США (roskam.house.gov)

Половина из этой суммы - 125 млн долларов - предназначена на закупку летального оружия

Законопроект о выделении бюджета на национальную оборону США в 2021 году включает 250 млн долларов оборонной помощи Украине. Целевое назначение средств - обеспечение летального и нелетального вооружения, проведение дополнительных учений, а также оказание консультативной помощи Вооруженным силам Украины.

Об этом сообщает сайт Роба Портмана, сенатора-республиканца, члена Комитета по вопросам международных отношений и соучредителя и сопредседателя Украинского кокуса в Сенате.

Половина из этой суммы - 125 млн долларов - предназначена на закупку летального оружия для Украины.

"Это на 75 млн долларов больше, чем в 2020 финансовом году", - заявил сенатор.

Кроме того, документ включает предложение Портмана по разработке Пентагоном новой многолетней стратегии поддержки развития Вооруженных Сил Украины, усиления их возможностей, а также выработки плана дальнейшей помощи США в сфере безопасности.

Законопроект также обусловливает значительную часть военной помощи США с целью воплощения критически важных реформ оборонного сектора в Украине.

Кроме того, Портман намерен внести поправку, которая будет приветствовать присоединение Украины к программе "Партнер с расширенными возможностями НАТО".

По его мнению, это является важным шагом на пути к достижению Украиной полноценного членства в Североатлантическом альянсе.

"Этот законопроект посылает четкий месседж о том, что Америка стоит вместе с украинским народом в его борьбе за демократическое, процветающее и независимое будущее перед лицом российской агрессии... Как соучредитель и сопредседатель украинского кокуса, я буду продолжать возглавлять усилия в Сенате, чтобы украинцы имели оборудование, ресурсы и возможности, необходимые для защиты от российской агрессии", - заявил Портман.

Напомним, Украина стала участником программы партнерства расширенных возможностей (EOP) НАТО.

Кроме того, в НАТО отметили, что статус партнера никоим образом не повлияет на возможное членство в блоке.

Также РБК-Украина сообщало, что 17 июня США передали Украине военное оборудование, в том числе рации и противотанковые ракеты Javelin, на 60 млн долларов.

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Автор: Надежда Собенко