ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Естонія відправила Україні кілька тисяч пістолетів

Вівторок 07 липня 2020 оновлено 15:41
Естонія відправила Україні кілька тисяч пістолетів
Фото: пістолет "Макарова" (flickr)
Автор: Роман Калиниченко

Зброя повинна допомогти Україні в боротьбі з російським агресором

Міністерство оборони Естонії відправило в Україну 2 400 пістолетів "Макарова". Зброя призначена для посилення обороноздатності України під час російської агресії.

Про це повідомили в естонському військовому відомстві.

Міністр оборони Естонії Юрі Луйк зазначив, що суверенітет і територіальна цілісність України повинні бути відновлені.

"Триваюча агресія Росії в Криму і на сході України неприйнятна і надає має широкий вплив на безпеку всієї Європи. Цією поставкою ми підтримуємо нашого союзника, який знаходиться на війні вже шостий рік", - сказав Луйк.

За словами начальника збройних сил оборони країни Рісто Партеля, естонська армія вже не використовує пістолети "Макарова" через перехід на стандартний калібр стрілецької зброї країн НАТО.

Всі транспортні витрати у розмірі 7 тисяч євро взяла на себе Естонія.

Нагадаємо, наприкінці червня США передали Україні першу партію ракет до протитанкових ракетних комплексів Javelin.

За словами головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака, розрахунки Javelin відправлять на Донбас.

США також пообіцяли виділити Україні 125 млн доларів на закупівлю летального озброєння.

Читайте РБК-Україна в Google

Новини України поставки оружия
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся