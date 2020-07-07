Естонія відправила Україні кілька тисяч пістолетів

Фото: пістолет "Макарова" (flickr)

Зброя повинна допомогти Україні в боротьбі з російським агресором

Міністерство оборони Естонії відправило в Україну 2 400 пістолетів "Макарова". Зброя призначена для посилення обороноздатності України під час російської агресії.

Про це повідомили в естонському військовому відомстві.

Міністр оборони Естонії Юрі Луйк зазначив, що суверенітет і територіальна цілісність України повинні бути відновлені.

"Триваюча агресія Росії в Криму і на сході України неприйнятна і надає має широкий вплив на безпеку всієї Європи. Цією поставкою ми підтримуємо нашого союзника, який знаходиться на війні вже шостий рік", - сказав Луйк.

За словами начальника збройних сил оборони країни Рісто Партеля, естонська армія вже не використовує пістолети "Макарова" через перехід на стандартний калібр стрілецької зброї країн НАТО.

Всі транспортні витрати у розмірі 7 тисяч євро взяла на себе Естонія.

Нагадаємо, наприкінці червня США передали Україні першу партію ракет до протитанкових ракетних комплексів Javelin.

За словами головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака, розрахунки Javelin відправлять на Донбас.

США також пообіцяли виділити Україні 125 млн доларів на закупівлю летального озброєння.