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Естонія відмовилися ратифікувати договір про кордон з Росією

Новини » Політика     07.01.2020 - 14:03
Естонія відмовилися ратифікувати договір про кордон з Росією
Фото: Хенн Пыллуаас (riigikogu ee)

Раніше в Естонії заявляли, що Росія анексувала 5% території країни

Керівництво складових правлячої в Естонії коаліції партій не має наміру давати хід ратифікації договору про кордон з Росією. Про це заявив спікер парламенту Естонії Хенн Пиллуаас в інтерв'ю агентству ERR.

Пиллуааса зазначив, що підписаний у 2014 році договір про російсько-естонський кордон не буде ратифікований, навіть якщо це зробить російська Держдума (закон про ратифікацію договору був внесений до Держдуми в 2015 році, однак досі не розглянуто навіть у першому читанні).

"Безсумнівно, нам не слід його ратифікувати", - сказав Пыллуаас.

За його словами, ратифікація нового договору про кордон призведе до втрати положень підписаного у 1920 році Тартуського мирного договору, за яким ряд території нинішньої Росії був закріплений за незалежною Естонією.

Раніше Пиллуаас заявляв, що Росія анексувала 5% території Естонії.

Нагадаємо, раніше глава Міністерства оборони Естонії Юрі Луйк попередив, що Росія, можливо, готується до збройного конфлікту на західному напрямку. Він зазначив, що Росія посилила свою військову міць у Західному військовому окрузі, сподіваючись на послаблення НАТО в найближчі роки. Зокрема, РФ розмістила сім нових військових полків і дислокували їх менш ніж в 50 км від державного кордону.

Ще 20 лютого 2019 глава відділу з оборонних інвестицій відомства Естонії Кусти Сальм заявив, що Міністерство оборони Естонії веде підготовку до війни.

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