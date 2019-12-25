Естонія засудила запуск залізничного сполучення по мосту між РФ та Кримом

Кримський міст (Фото: most.life)

В Естонії це назвали ще одним кричущим порушенням суверенітету та територіальної цілісності України

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу відреагував на запуск залізничного сполучення між РФ і аннексированным Кримом по мосту через Керченську протоку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Естонії в Twitter.

В Естонії це назвали "ще одним кричущим порушенням суверенітету і територіальної цілісності України".

"Залізничне сполучення через Керченську протоку, що з'єднує Крим з Росією, є ще одним кричущим порушенням суверенітету і територіальної цілісності України з боку Росії з метою ще більшої ізоляції Криму", - заявив Урмас Рейнсалу.

Він також зазначив, що Естонія повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.

Раніше прокуратура відкрила справу за фактом перетину кордону поїздом з РФ. Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за зверненням представництва президента України в АР Крим.

Нагадаємо, в ЄС запуск залізничного сполучення з анексованим Кримом назвали ще одним кроком до примусової інтеграції з Росією. Крім того, в Брюсселі зазначили, що міст обмежує прохід суден через Керченську протоку в українські порти в Азовському морі.

В ООН відреагували на запуск поїздів по Кримському мосту. Зокрема, заявили, що необхідно дотримувати резолюції про суверенітет і територіальну цілісність України.