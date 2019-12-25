ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Естонія засудила запуск залізничного сполучення по мосту між РФ та Кримом

Новини » В світі     25.12.2019 - 13:34
Естонія засудила запуск залізничного сполучення по мосту між РФ та Кримом
Кримський міст (Фото: most.life)

В Естонії це назвали ще одним кричущим порушенням суверенітету та територіальної цілісності України

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу відреагував на запуск залізничного сполучення між РФ і аннексированным Кримом по мосту через Керченську протоку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Естонії в Twitter.

В Естонії це назвали "ще одним кричущим порушенням суверенітету і територіальної цілісності України".

"Залізничне сполучення через Керченську протоку, що з'єднує Крим з Росією, є ще одним кричущим порушенням суверенітету і територіальної цілісності України з боку Росії з метою ще більшої ізоляції Криму", - заявив Урмас Рейнсалу.

Естонія засудила запуск залізничного сполучення по мосту між РФ та Кримом

Він також зазначив, що Естонія повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.

Раніше прокуратура відкрила справу за фактом перетину кордону поїздом з РФ. Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за зверненням представництва президента України в АР Крим.

Нагадаємо, в ЄС запуск залізничного сполучення з анексованим Кримом назвали ще одним кроком до примусової інтеграції з Росією. Крім того, в Брюсселі зазначили, що міст обмежує прохід суден через Керченську протоку в українські порти в Азовському морі.

В ООН відреагували на запуск поїздів по Кримському мосту. Зокрема, заявили, що необхідно дотримувати резолюції про суверенітет і територіальну цілісність України.

В представництві президента України в анексованому Криму, у свою чергу, нагадали про незаконність в'їзду в Крим по Керченського мосту. Також нагадали про нехтування Кремлем загальновизнаних принципів і норм міжнародного права.

Естонія буде піднімати питання України на форумі Радбезу ООН Естонія і Фінляндія з'єднали газотранспортні системи
Новини України Эстония
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся