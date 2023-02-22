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Естонія остаточно заборонила місцевим росіянам і білорусам володіти зброєю

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Естонія, Середа 22 лютого 2023 18:19
Естонія остаточно заборонила місцевим росіянам і білорусам володіти зброєю Фото: Естонія заборонила росіянам і білорусам володіти зброєю (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 22 лютого, естонський парламент - Рійгікогу - остаточно ухвалив рішення про заборону володіти зброєю росіянам та білорусам, що проживають на території Естонії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Postimees.

Рійгікогу прийняв поправки до Закону про зброю, згідно з якими визнаються недійсними дозволи на зброю, видані громадянам країн, що не входять до ЄС і НАТО.

Згідно з даним рішенням, цим громадянам припиняється видача нових дозволів.

За даними видання, зміна закону торкнеться приблизно 1300 осіб, а сам закон набуде чинності вже 15 березня 2023 року.

Нагадаємо, сьогодні український президент Володимир Зеленський обговорив з президентом Естонії Аларом Карісом очікування від майбутнього саміту НАТО.

Раніше ми повідомляли, що Естонія закликає ЄС обмежити ціни на російський скраплений природний газ.

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