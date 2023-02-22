Естонія остаточно заборонила місцевим росіянам і білорусам володіти зброєю

Сьогодні, 22 лютого, естонський парламент - Рійгікогу - остаточно ухвалив рішення про заборону володіти зброєю росіянам та білорусам, що проживають на території Естонії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Postimees .

Рійгікогу прийняв поправки до Закону про зброю, згідно з якими визнаються недійсними дозволи на зброю, видані громадянам країн, що не входять до ЄС і НАТО.

Згідно з даним рішенням, цим громадянам припиняється видача нових дозволів.