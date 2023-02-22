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Эстония окончательно запретила местным россиянам и белорусам владеть оружием

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Эстония, Среда 22 февраля 2023 18:19
Эстония окончательно запретила местным россиянам и белорусам владеть оружием Фото: Эстония запретила россиянам и белорусам владеть оружием (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 22 февраля, эстонский парламент - Рийгикогу - окончательно принял решение о запрете владеть оружием россиянам и белорусам, проживающим на территории Эстонии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Postimees.

Рийгикогу принял поправки к Закону об оружии, согласно которым признаются недействительными разрешения на оружие, выданные гражданам стран, не входящих в ЕС и НАТО.

Согласно данному решению, этим гражданам прекращается выдача новых разрешений.

По данным издания, изменение закона коснется примерно 1300 человек, а сам из окон вступит в силу уже 15 марта 2023 года.

Напомним, сегодня украинский президент Владимир Зеленский обсудил с президентом Эстонии Аларом Карисом ожидания предстоящего саммита НАТО.

Ранее мы сообщали, что Эстония призывает ЕС ограничить цены на российский сжиженный природный газ.

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