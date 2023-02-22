Эстония окончательно запретила местным россиянам и белорусам владеть оружием

Сегодня, 22 февраля, эстонский парламент - Рийгикогу - окончательно принял решение о запрете владеть оружием россиянам и белорусам, проживающим на территории Эстонии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Postimees .

Рийгикогу принял поправки к Закону об оружии, согласно которым признаются недействительными разрешения на оружие, выданные гражданам стран, не входящих в ЕС и НАТО.

Согласно данному решению, этим гражданам прекращается выдача новых разрешений.