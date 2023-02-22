Эстония окончательно запретила местным россиянам и белорусам владеть оружием
Сегодня, 22 февраля, эстонский парламент - Рийгикогу - окончательно принял решение о запрете владеть оружием россиянам и белорусам, проживающим на территории Эстонии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Postimees.
Рийгикогу принял поправки к Закону об оружии, согласно которым признаются недействительными разрешения на оружие, выданные гражданам стран, не входящих в ЕС и НАТО.
Согласно данному решению, этим гражданам прекращается выдача новых разрешений.
По данным издания, изменение закона коснется примерно 1300 человек, а сам из окон вступит в силу уже 15 марта 2023 года.
Напомним, сегодня украинский президент Владимир Зеленский обсудил с президентом Эстонии Аларом Карисом ожидания предстоящего саммита НАТО.
Ранее мы сообщали, что Эстония призывает ЕС ограничить цены на российский сжиженный природный газ.
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