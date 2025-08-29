Естонія назвала членство України в НАТО найкращою гарантією безпеки

"Естонія розглядає членство України в НАТО як найкращу гарантію безпеки для країни, що постраждала від війни", - заявив міністр оборони Ганно Певкур на неформальній зустрічі міністрів ЄС у Копенгагені.

Крім того, міністр оборони Литви Довіле Сакалієне наголосила на необхідності запровадження вторинних санкцій проти Росії.

За її словами, такі обмеження можуть стати найефективнішим способом перекрити фінансові потоки до уряду в Москві та вплинуть на країни, які продовжують торгувати з Росією, зокрема Китай та Індію.

