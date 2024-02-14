Естонія найближчим часом може закрити кордони з Росією: подробиці

Повідомляється, що пам'ятки із відповідним попередженням росіянам видають на прикордонному пункті пропуску Нарва.

У департаменті поліції Естонії заявили, що кордон можуть закрити через міграційний тиск.

"В останні тижні Росія навмисно спрямовувала на естонський кордон групу іноземців, які не мають законного права на в'їзд до Євросоюзу", - йдеться у повідомленні поліції Естонії.

Естонська влада також попередила, що буде змушена закрити кордон, як було зроблено у Фінляндії, якщо "ця діяльність продовжиться". Раніше начальник відділу прикордонної служби департаменту поліції Естонії Вейко Коммусаар припускав, що деякі контрольно-пропускні пункти на кордоні з РФ будуть закриті.

Закриття кордону із РФ

Раніше прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявляла, що уряд поки не бачить вагомих аргументів для закриття кордону з Росією, але готовий до таких заходів у разі потреби.

При цьому глава МЗС Естонії Маргус Цахкна припустив можливість закриття кордону з Росією, хоча раніше цей захід називали передчасним. А вже 4 грудня закриття кордону із РФ допустив і голова МВС Естонії.

Крім того, Естонія розглядає можливість модернізації кордону з Росією. Зокрема, встановити протипіхотні та протитанкові міни.