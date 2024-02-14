UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Естонія найближчим часом може закрити кордони з Росією: подробиці

Фото: Естонія найближчим часом може закрити кордони із РФ (postimees.ee)
Автор: Константин Широкун

Департамент поліції Естонії попередив про можливе закриття російсько-естонського кордону найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу поліції Естонії.

Повідомляється, що пам'ятки із відповідним попередженням росіянам видають на прикордонному пункті пропуску Нарва.

У департаменті поліції Естонії заявили, що кордон можуть закрити через міграційний тиск.

"В останні тижні Росія навмисно спрямовувала на естонський кордон групу іноземців, які не мають законного права на в'їзд до Євросоюзу", - йдеться у повідомленні поліції Естонії.

Естонська влада також попередила, що буде змушена закрити кордон, як було зроблено у Фінляндії, якщо "ця діяльність продовжиться". Раніше начальник відділу прикордонної служби департаменту поліції Естонії Вейко Коммусаар припускав, що деякі контрольно-пропускні пункти на кордоні з РФ будуть закриті.

Закриття кордону із РФ

Раніше прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявляла, що уряд поки не бачить вагомих аргументів для закриття кордону з Росією, але готовий до таких заходів у разі потреби.

При цьому глава МЗС Естонії Маргус Цахкна припустив можливість закриття кордону з Росією, хоча раніше цей захід називали передчасним. А вже 4 грудня закриття кордону із РФ допустив і голова МВС Естонії.

Крім того, Естонія розглядає можливість модернізації кордону з Росією. Зокрема, встановити протипіхотні та протитанкові міни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЕстонія