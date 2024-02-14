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Эстония в ближайшее время может закрыть границы с Россией: подробности

Фото: Эстония в ближайшее время может закрыть границы с РФ (postimees.ee)
Автор: Константин Широкун

Департамент полиции Эстонии предупредил о возможном закрытии российско-эстонской границы в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Эстонии.

Сообщается, что памятки с соответствующим предупреждениям россиянам выдают на пограничном пункте пропуска Нарва.

В департаменте полиции Эстонии заявили, что границу могут закрыть из-за миграционного давления.

"В последние недели Россия намеренно направляла на эстонскую границу группу иностранцев, не имеющих законного права на въезд в Евросоюз", - говорится в сообщении полиции Эстонии.

Эстонские власти также предупредили, что будут вынуждены закрыть границу, как было сделано в Финляндии, если "эта деятельность продолжится". Ранее начальник отдела погранслужбы департамента полиции Эстонии Вейко Коммусаар допускал, что некоторые контрольно-пропускные пункты на границе с РФ будут закрыты.

Закрытие границы с РФ

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявляла, что правительство пока не видит весомых аргументов для закрытия границы с Россией, но готово к таким мерам в случае необходимости.

При этом глава МИД Эстонии Маргус Цахкна допустил возможность закрытия границы с Россией, хотя раньше это мероприятие называли преждевременным. А уже 4 декабря закрытие границы с РФ допустил и глава МВД Эстонии.

Кроме того, Эстония рассматривает возможность модернизировать границу с Россией. В частности, установить противопехотные и противотанковые мины.

 

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