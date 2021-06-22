Эстония направит в Литву дополнительную помощь для патрулирования границы с Беларусью

Правительство Эстонии планирует направить в Литву пограничников и оборудование для помощи в патрулировании границы страны с Беларусью. Офицеры будут направлены в Литву в составе миссии пограничной службы ЕС Frontex.

"Европейское агентство пограничной и береговой охраны действительно обратилось к государствам-членам, в том числе и к Эстонии, с просьбой привлечь дополнительную поддержку в охране литовской границы. Была запрошена поддержка в виде дополнительных должностных лиц и оборудования, которые, в частности, Эстония предлагает Литве", - заявила представитель пограничной службы Эстонии Хелен Нейдер-Веерме.

Литва сообщает о росте нелегальной миграции через Беларусь, а официальные лица Вильнюса утверждают, что минский режим причастен к облегчению пересечения границы в качестве способа давления на Литву.