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Эстония направит в Литву дополнительную помощь для патрулирования границы с Беларусью

Автор: РБК-Украина

Правительство Эстонии планирует направить в Литву пограничников и оборудование для помощи в патрулировании границы страны с Беларусью. Офицеры будут направлены в Литву в составе миссии пограничной службы ЕС Frontex.

Об этом сообщает эстонская общественная вещательная компания ERR News.

"Европейское агентство пограничной и береговой охраны действительно обратилось к государствам-членам, в том числе и к Эстонии, с просьбой привлечь дополнительную поддержку в охране литовской границы. Была запрошена поддержка в виде дополнительных должностных лиц и оборудования, которые, в частности, Эстония предлагает Литве", - заявила представитель пограничной службы Эстонии Хелен Нейдер-Веерме.

Литва сообщает о росте нелегальной миграции через Беларусь, а официальные лица Вильнюса утверждают, что минский режим причастен к облегчению пересечения границы в качестве способа давления на Литву.

Напомним, Беларусь сообщила о задержании еще двух оппозиционеров на границе с Литвой.

Кроме того, Беларусь задержала автомобиль с диппочтой Литвы.

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