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Естонія направить до Литви додаткову допомогу для патрулювання кордону з Білоруссю

Автор: РБК-Україна

Уряд Естонії планує направити до Литви прикордонників та обладнання для допомоги в патрулюванні кордону країни з Білоруссю. Офіцери будуть направлені до Литви у складі місії прикордонної служби ЄС Frontex.

Про це повідомляє естонська суспільна мовна компанія ERR News.

"Європейське агентство прикордонної та берегової охорони дійсно звернулося до держав-членів, в тому числі і до Естонії, з проханням залучити додаткову підтримку в охороні литовського кордону. Була запитана підтримка у вигляді додаткових посадових осіб і обладнання, які, зокрема, Естонія пропонує Литві", - заявила представник прикордонної служби Естонії Хелен Нейдер-Веерме.

Литва повідомляє про зростання нелегальної міграції через Білорусь, а офіційні особи Вільнюса стверджують, що Мінський режим причетний до полегшення перетину кордону в якості способу тиску на Литву.

Нагадавши, Білорусь повідомила про затримання ще двох опозиціонерів на кордоні з Литвою.

Крім того, Білорусь затримала автомобіль з диппоштою Литви.

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