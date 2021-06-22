Естонія направить до Литви додаткову допомогу для патрулювання кордону з Білоруссю

Уряд Естонії планує направити до Литви прикордонників та обладнання для допомоги в патрулюванні кордону країни з Білоруссю. Офіцери будуть направлені до Литви у складі місії прикордонної служби ЄС Frontex.

"Європейське агентство прикордонної та берегової охорони дійсно звернулося до держав-членів, в тому числі і до Естонії, з проханням залучити додаткову підтримку в охороні литовського кордону. Була запитана підтримка у вигляді додаткових посадових осіб і обладнання, які, зокрема, Естонія пропонує Литві", - заявила представник прикордонної служби Естонії Хелен Нейдер-Веерме.

Литва повідомляє про зростання нелегальної міграції через Білорусь, а офіційні особи Вільнюса стверджують, що Мінський режим причетний до полегшення перетину кордону в якості способу тиску на Литву.