Естонія надасть Україні рекордний пакет військової допомоги: що до нього увійде

Уряд Естонії вирішив надати Україні військову допомогу на 113 млн євро, що є найбільшим пакетом допомоги, наданим країною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.
Зазначається, що пв себе непряму вогневу і протитанкову зброю
автомобілів підтримки для артилерійських підрозділів та гранатометів.
Наша допомога і допомога наших союзників матиме прямий вплив на боєздатність українських військових, і це дуже цінується в Україні. Тому важливо показати приклад і мотивувати інших союзників також надавати допомогу", - сказав він.
Нагадаємо, після ракетного удару росіян по Дніпру Каллас закликала союзників передати Україні танки та ППО.
До того ж, прем'єр Естонії зазначала, що за знищенну інфраструктуру в Україні має платити тільки Росія, тому в ЄС слід створити механізми, що дозволять направити конфісковані активи для компенсації збитків.
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