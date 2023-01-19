Естонія надасть Україні рекордний пакет військової допомоги: що до нього увійде

Зазначається, що пв себе непряму вогневу і протитанкову зброю

автомобілів підтримки для артилерійських підрозділів та гранатометів.

Наша допомога і допомога наших союзників матиме прямий вплив на боєздатність українських військових, і це дуже цінується в Україні. Тому важливо показати приклад і мотивувати інших союзників також надавати допомогу", - сказав він.

Нагадаємо, після ракетного удару росіян по Дніпру Каллас закликала союзників передати Україні танки та ППО.

До того ж, прем'єр Естонії зазначала, що за знищенну інфраструктуру в Україні має платити тільки Росія, тому в ЄС слід створити механізми, що дозволять направити конфісковані активи для компенсації збитків.

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