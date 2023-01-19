RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Эстония предоставит Украине рекордный пакет военной помощи: что в него войдет

Фото: премьер-министр Эстонии Кайа Каллас (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Правительство Эстонии решило предоставить Украине военную помощь на 113 млн евро, что является крупнейшим пакетом помощи, предоставленным страной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

Отмечается, что в себя непрямое огневое и противотанковое оружие

автомобилей поддержки артиллерийских подразделений и гранатометов.

з

Наша помощь и помощь наших союзников будет иметь прямое влияние на боеспособность украинских военных, и это очень ценится в Украине. Поэтому важно показать пример и мотивировать других союзников также оказывать помощь", - сказал он.

Напомним, после ракетного удара россиян по Днепру Каллас призвала союзников передать Украине танки и ПВО.

К тому же, премьер Эстонии отмечала, что за уничтоженную инфраструктуру в Украине должна платить только Россия, поэтому в ЕС следует создать механизмы, которые позволят направить конфискованные активы для компенсации убытков.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЭстонияВоенная помощь