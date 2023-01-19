Эстония предоставит Украине рекордный пакет военной помощи: что в него войдет

Отмечается, что в себя непрямое огневое и противотанковое оружие

автомобилей поддержки артиллерийских подразделений и гранатометов.

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Наша помощь и помощь наших союзников будет иметь прямое влияние на боеспособность украинских военных, и это очень ценится в Украине. Поэтому важно показать пример и мотивировать других союзников также оказывать помощь", - сказал он.

Напомним, после ракетного удара россиян по Днепру Каллас призвала союзников передать Украине танки и ПВО.

К тому же, премьер Эстонии отмечала, что за уничтоженную инфраструктуру в Украине должна платить только Россия, поэтому в ЕС следует создать механизмы, которые позволят направить конфискованные активы для компенсации убытков.

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