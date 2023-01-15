Прем'єр Естонії закликала передати Україні танки та ППО після удару росіян по Дніпру
Союзникам необхідно передати Україні танки та ППО, оскільки Росія має бути притягнута до відповідальності за такі удари, як по багатоповерхівці у Дніпрі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Естонії Каю Каллас у Twitter.
"Атаками на Дніпро та інші міста України Росія вкотре довела, що вона є терористичною державою. Мій заклик до союзників і партнерів: давайте посилимо нашу підтримку. Україні потрібна зброя, у тому числі танки та засоби протиповітряної оборони. Росія має бути притягнена до відповідальності за всі скоєні злочини", - наголосила Каллас.
Нагадаємо, вчора, 14 січня, російські окупанти вдарили ракетою по багатоповерхівці у Дніпрі.
Станом на вечір 15 січня відомо про 30 загиблих та 75 поранених внаслідок ворожої атаки.
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