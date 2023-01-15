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Прем'єр Естонії закликала передати Україні танки та ППО після удару росіян по Дніпру

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Таллінн, Неділя 15 січня 2023 20:21
Прем'єр Естонії закликала передати Україні танки та ППО після удару росіян по Дніпру Фото: Кая Каллас, прем'єр Естонії (wikimedia.org)
Автор: Іван Носальський

Союзникам необхідно передати Україні танки та ППО, оскільки Росія має бути притягнута до відповідальності за такі удари, як по багатоповерхівці у Дніпрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Естонії Каю Каллас у Twitter.

"Атаками на Дніпро та інші міста України Росія вкотре довела, що вона є терористичною державою. Мій заклик до союзників і партнерів: давайте посилимо нашу підтримку. Україні потрібна зброя, у тому числі танки та засоби протиповітряної оборони. Росія має бути притягнена до відповідальності за всі скоєні злочини", - наголосила Каллас.

Нагадаємо, вчора, 14 січня, російські окупанти вдарили ракетою по багатоповерхівці у Дніпрі.

Станом на вечір 15 січня відомо про 30 загиблих та 75 поранених внаслідок ворожої атаки.

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