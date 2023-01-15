Прем'єр Естонії закликала передати Україні танки та ППО після удару росіян по Дніпру

Союзникам необхідно передати Україні танки та ППО, оскільки Росія має бути притягнута до відповідальності за такі удари, як по багатоповерхівці у Дніпрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Естонії Каю Каллас у Twitter.