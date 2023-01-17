За знищену інфраструктуру в Україні мусить платити сама РФ, - прем’єр Естонії
За знищенну інфраструктуру в Україні має платити тільки Росія. Саме тому в ЄС треба створити механізми, які дозволять направити конфісковані активи для компенсації збитків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра Естонії Каї Каллас, яку приводить ERR.
"Це несправедливо, коли Росія знищує інфраструктуру України, а допомагають Україні наші платники податків. За те, що знищено, повинна платити сама РФ", - заявила прем’єр-міністр.
Каллас додала, що заморожування активів не дає права власності на них. Вона зазначає, що треба мати юридичну підставу для їх конфіскації.
"Оскільки країни ЄС є правовими державами, природно, ці рішення повинні відповідати всім правилам, у тому числі міжнародним", - пояснила Каллас.
Вона зазначила, що Естонія допоможе Європейській комісії прийти до цих рішень, а їх пошук вже триває.
Нагадаємо, Естонія планує цього місяця надати юридичний план арешту російських активів у країні. За оцінками естонського органу боротьби з відмиванням грошей, заморожені кошти на рахунках, що належать росіянам у країні, становлять майже 20 мільйонів євро.
Європейська комісія підтримує ідею Естонії розпочати вилучення російських фінансових активів.
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