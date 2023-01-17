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За знищену інфраструктуру в Україні мусить платити сама РФ, - прем’єр Естонії

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Вівторок 17 січня 2023 19:40
За знищену інфраструктуру в Україні мусить платити сама РФ, - прем’єр Естонії Фото: прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

За знищенну інфраструктуру в Україні має платити тільки Росія. Саме тому в ЄС треба створити механізми, які дозволять направити конфісковані активи для компенсації збитків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра Естонії Каї Каллас, яку приводить ERR.

"Це несправедливо, коли Росія знищує інфраструктуру України, а допомагають Україні наші платники податків. За те, що знищено, повинна платити сама РФ", - заявила прем’єр-міністр.

Каллас додала, що заморожування активів не дає права власності на них. Вона зазначає, що треба мати юридичну підставу для їх конфіскації.

"Оскільки країни ЄС є правовими державами, природно, ці рішення повинні відповідати всім правилам, у тому числі міжнародним", - пояснила Каллас.

Вона зазначила, що Естонія допоможе Європейській комісії прийти до цих рішень, а їх пошук вже триває.

Нагадаємо, Естонія планує цього місяця надати юридичний план арешту російських активів у країні. За оцінками естонського органу боротьби з відмиванням грошей, заморожені кошти на рахунках, що належать росіянам у країні, становлять майже 20 мільйонів євро.

Європейська комісія підтримує ідею Естонії розпочати вилучення російських фінансових активів.

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