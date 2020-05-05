Эстония начнет ослаблять карантинные меры с 11 мая

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Посетителям ТРЦ необходимо будет соблюдать требования социального дистанцирования

П равительственная комиссия Эстонии по предложению министра экономики и коммуникаций Таави Ааса приняла решение начать ослабление карантина с 11 мая. Об этом сообщает портал ERR.

Так, с понедельника в стране будет разрешена работа торговых центров с определенными ограничениями. Посетителям ТРЦ необходимо будет соблюдать требования социального дистанцирования, а также находится в маске.

В торговых центрах смогут возобновить свою работу все магазины и пункты обслуживания, а также рестораны и другие места общественного питания. При этом будет действовать ограничение, согласно которому потребление пищи на месте должно заканчиваться не позднее 22:00, чтобы предотвратить скоплением людей.

Однако правительство не разрешило возобновить работу кинотеатров, казино, боулингов и прочих развлекательных центров на территории ТРЦ.

Магазины обязаны обеспечивать средства дезинфекции как для клиентов, так и для работников, а помещения должны проветриваться и дезинфицироваться в обычном порядке.

Напомним, ранее сообщалось, что Эстония планирует начать смягчать карантинные меры с 15 мая. С 15 мая возможно открытие школ. Потом правительство планирует открытие музеев и кружков по интересам на открытом воздухе, а также проведения спортивных тренировок на открытом воздухе.

Кроме того, эстонское правительство продлило режим чрезвычайного положения до 17 мая.

Отметим, что 25 марта в Эстонии зафиксировали первую смерть от коронавируса. Так, скончалась 83-летняя женщина, у которой были хронические проблемы с сердечно-сосудистой системой.